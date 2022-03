Patje en Loredana laten zich in de watten leggen op Zanzibar: “Blauwe olifanten op ons bed”

Zonhoven

© vtm

De deelnemers van het VTM-programma Paradijs zoekt Personeel mogen zich donderdag over enkele VIP-gasten ontfermen in het resort Zanziblue. Kathleen Aerts en haar gezin, Blind Getrouwd-koppel Candice en Marijn en Pat Krimson en zijn verloofde Loredana checken in voor een verblijf. Het is aan de kandidaten om hen de perfecte service te bieden. “Onze kamer was heel speciaal ingericht. Ik had al jaren geen blauwe olifanten meer gezien, maar er lagen er twee op ons bed”, klinkt het lachend bij de Zonhovense dj. Zijn toekomstige probeert dan weer een massage te versieren, terwijl de spa eigenlijk al gesloten is.(nco)