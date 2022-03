“Geen oorlog tegen moeders en kinderen”: Oekraïne vraagt moeders van Russische krijgsgevangenen om zonen op te halen

“Er is beslist de gevangen Russische soldaten aan hun moeders terug te geven als ze hen komen ophalen in Oekraïne, in Kiev”, deelde het Oekraïense ministerie van Defensie mee. Het gaf telefoonnummers en een e-mailadres waarop de moeders informatie over hun gevangen zonen kunnen krijgen.

Als het gevangenschap van hun zoon wordt bevestigd, kunnen de Russische vrouwen naar Polen reizen en daar de grens met Oekraïne oversteken. Aan de grensovergang “zal u onthaald worden en vergezeld naar Kiev, waar u uw zoon terugkrijgt”, benadrukte het Oekraïense ministerie.

“Anders dan de fascisten van Poetin voeren we geen oorlog tegen moeders en hun kinderen”, voegde het ministerie er in de mededeling aan toe.

In het conflict tussen Moskou en Tsjetsjeense opstandelingen in de jaren 1990 en 2000 werden talrijke jonge Russische dienstplichtigen naar het front gestuurd en sommige van hen werden gevangengenomen. Moeders van soldaten stonden toen op om hun zonen dood of levend terug te krijgen en aarzelden niet ter plaatse te gaan, wat het protest tegen de oorlog aanwakkerde in Rusland.