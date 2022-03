Europese Commissie gaat EU-subsidies schorsen: bepaalde lidstaten mogen financiële sancties verwachten

De Commissie publiceerde woensdag richtsnoeren waarin ze in detail beschrijft hoe ze het zogenaamde conditionaliteitsmechanisme in de praktijk wil toepassen. Dat mechanisme, dat sinds begin vorig jaar van kracht is, maakt de ontvangst van geld uit de Europese begroting rechtstreeks afhankelijk van het respect voor de rechtsstaat. Vooral Polen en Hongarije voelen zich geviseerd.

Na het verdict van het Europese Hof van Justitie, dat vorige maand de bezwaren van Warschau en Boedapest van tafel veegde, vormt de publicatie van de richtsnoeren een nieuwe stap naar de toepassing van het veelbesproken mechanisme. Of en wanneer dat zou gebeuren, is nog niet bekend. “Wanneer aan de voorwaarden van de verordening is voldaan, zullen wij vastberaden optreden”, zei Eurocommissaris voor Begroting Johannes Hahn.

De Commissie verzamelde de voorbije maanden al voorbereidende informatie, maar veertien maanden na de inwerkingtreding van de verordening heeft ze nog steeds geen enkele sanctie voorgesteld. In het Europees Parlement raakt het geduld intussen op. “De Commissie heeft nu geen excuses meer om geen actie te ondernemen”, reageerde corapporteur Eider Gardiazabal Rubial. “Het is hoog tijd om op te treden.”