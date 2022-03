Philippe Clement staat voor zware opdracht in halve finale Franse beker: “Geen voordeel om op verplaatsing te spelen"

Woensdagavond om 21.15 uur kijkt AS Monaco in de halve finale van de Coupe de France Nantes in de ogen. Voor Monaco-coach Philippe Clement een belangrijke opdracht. “Maar het is geen voordeel om op verplaatsing te spelen”, zei hij vooraf. Knokt Clement zich met Monaco naar de finale tegen Nice?

AS Monaco won al vijf keer in de geschiedenis de Franse beker en kan voor het tweede jaar op een rij de bekerfinale spelen. In 2021 verloren de Monegasken in de finale van PSG. Ook Clement heeft ervaring met bekerwinst. Hij won eerder al vier keer de beker in België als speler en ook als assistent van Michel Preud’homme in het seizoen 2014-2015 mocht hij vieren. In 2020 verloor hij met Club Brugge de bekerfinale van Antwerp.

Bij Monaco hoopt iedereen vurig op een nieuwe bekerfinale. Clement kan bovendien maar beter winnen tegen Nantes, want de Belg begint stilaan onder druk te staan bij Monaco. In de Ligue 1 staat Clement pas negende met AS Monaco, ver weg van een Europees ticket waar de top vijf recht op heeft. Nantes staat twee plaatsjes hoger in het klassement, op een zevende plaats.

Clement ontweek het etiket van favoriet voor aanvang van de wedstrijd. “Het is geen voordeel om op verplaatsing te spelen. En Nantes boekt altijd goede resultaten in eigen huis.” Sinds de 0-0 tegen Monaco in de competitie begin januari, heeft Nantes vijf thuiszeges op een rij geboekt. Zelfs PSG ging de afgelopen weken voor de bijl in het stadion van Nantes. Niet verwonderlijk dus dat Clement de favorietenrol van zich afschoof.

Clement had het in Frankrijk ook nog even over de oorlog in Oekraïne, maar onze landgenoot gaf aan dat die geen invloed heeft op zijn team. “Iedereen leest natuurlijk de kranten en kijkt naar de journaals. Maar wij moeten ons concentreren op de wedstrijd tegen Nantes. Ik ben hier om trainer te zijn en mijn spelers zijn hier om te voetballen.”