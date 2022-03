Het Syrische regime werd er in 2016 van beschuldigd in Aleppo vacuümbommen te hebben ingezet. — © Anadolu Agency via AFP

Volgens de Oekraïense ambassadeur in de VS zet Rusland vacuümbommen in. Die zuigen alle zuurstof weg uit de omgeving en zelfs uit mensen hun longen. Met die zuurstof creëren ze extreme aanhoudende hitte. “Zelfs wie in een kelder of een bunker schuilt, blijft niet gespaard”, zegt oud-kolonel Roger Housen. Het Witte Huis spreekt over een “mogelijke oorlogsmisdaad”.