Sean Penn ontvlucht te voet Oekraïne via Poolse grens

Acteur Sean Penn is erin geslaagd om te voet weg te komen uit Oekraïne. Hij neemt daar een documentaire op, maar heeft er door de oorlog voor gekozen niet in het land te blijven.

“Twee collega’s en ikzelf hebben kilometerslang gewandeld tot aan de Poolse grens na onze auto langs de weg achtergelaten te hebben”, schrijft Penn bij een foto van zichzelf op Twitter. “In bijna alle auto’s op deze foto zitten vrouwen en kinderen, meestal zonder bagage. De auto is hun enige bezit met waarde.” (lees verder onder de tweet)

Penn was in Oekraïne om een documentaire te maken over de Russische agressie tegenover het land, toen de invasie begon. Hij had de voorbije dagen tegenover het magazine Newsweek al laten verstaan dat hij de situatie hartverscheurend vindt. Hij riep de VS ook op in te grijpen.