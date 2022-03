Sloveen Jan Polanc rondt perfect ploegenspel van UAE Team Emirates af en wint Trofeo Laigueglia

De Sloveen Jan Polanc heeft de Trofeo Laigueglia op zijn naam geschreven. Hij werkte perfect het overwicht van UAE-renners in de kopgroep af en schrijft zo de eerste Italiaanse koers van het seizoen op zijn naam. De volledige top drie was voor UAE Team Emirates, met ook nog Ayuso en Covi op het podium.

De eerste Italiaanse koers van het seizoen leverde meteen een spervuur aan aanvallen op. Vijf renners ontsnapten uiteindelijk, daarbij vier Italianen en één Belg, Gil Gelders. Het vijftal werd echter op zo’n 50 kilometer van de streep al gegrepen. Het sein voor heel wat anderen in het peloton om hun kans te wagen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Een kopgroep van iets meer dan twintig renners ontsnapte bijna meteen nadat de vorige vluchters gegrepen waren. In de nieuwe kopgroep zaten onder andere onze landgenoten Jan Bakelants en Quinten Hermans. Ook Formolo, Ulissi en Richie Porte waren erbij. Trek-Segafredo had geen mannetje mee in de vroege vlucht en moest dus aan het werk in het peloton.

Sterke Jan

Hermans moest voorin al vroeg de rol lossen. Terwijl het peloton gestaag dichterbij kwam, werd er in de kopgroep slag om slinger aangevallen. Met nog 25 kilometer te gaan ontplofte de kopgroep volledig. Ook Bakelants moest de rest van zijn vluchters laten gaan. Porte toonde zich bergop bedrijvig, maar na de afdaling van de Colla Micheri was ook hij er niet meer bij. Rota, Rodriguez, Covi en Ayuso waren de enige overgebleven vluchters.

Op iets meer dan tien kilometer van de streep was daar plots Jan Polanc. De Sloveen had de oversteek gemaakt van het peloton naar de kop van de koers en zo zat Team UAE plots met drie voorin. Polanc moest in het slot even lossen, maar slot op ongeveer een kilometer van de streep opnieuw aan en stoomde meteen door. Zijn ploegmaats bij Team UAE speelden het ploegenspel perfect en lieten hem rijden. Polanc zegevierde en zijn ploegmaats Ayuso en Covi reden naar de tweede en de derde plaats.