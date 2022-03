De nieuwe val van ‘Big Ben’: hoe Christian Benteke weer naar de achtergrond verdwenen is bij Crystal Palace

Benteke in actie tegen Stoke City. — © ISOPIX

Afschrijven doen we hem nog niet - daarvoor is hij al te vaak teruggekomen. Maar Christian Benteke lijkt bij Crystal Palace wel helemaal op een zijspoor beland nadat manager Patrick Vieira voluit voor twee jonge landgenoten kiest. Slechte timing met het oog op de kans die bondscoach Roberto Martinez eind maart wil bieden bij de Rode Duivels. Kan de Belg met de meeste matchen ooit in de Premier League opnieuw terugknokken?