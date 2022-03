Everton zet sponsorcontracten met Russische miljardair die Anderlecht wilde kopen stop: “Iedereen is in shock en bedroefd”

“Iedereen bij de club is in shock en bedroefd vanwege de huidige situatie in Oekraïne”, klinkt het. “Everton bevestigt dat alle commerciële en sponsorcontracten met de bedrijven USM, Megafon en Yota met onmiddellijke ingang worden stopgezet.”

De 68-jarige Usmanov staat op de lijst die de EU maandag bekendmaakte, met daarop oligarchen die nauwe banden hebben met de Russische president Vladimir Poetin. Zo worden onder meer hun tegoeden in de Europese Unie bevroren.

Usmanov had bij Everton onder meer 36 miljoen euro geïnvesteerd in het trainingscentrum. Een vijftal jaar geleden was hij een tijdlang in beeld als kandidaat-koper van RSC Anderlecht.