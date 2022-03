Ook Belgian Cats-icoon Emma Meesseman verlaat Rusland halsoverkop, mama Sonja: “Blij dat ze terug zal zijn”

Net als Julie Vanloo keert Emma Meesseman terug naar België. De Belgian Cat heeft inmiddels het Russische Ekaterinburg verlaten en zal morgen via het Turkse Istanbul in België arriveren.

Na de Russische inval in buurland Oekraïne is er een exodus van westerse sporters uit het land aan de gang. Rusland kreeg heel wat internationale sancties opgelegd, wat onder meer voor problemen zorgt bij gebruik van Europese betaalmiddelen. Ook zijn er intussen heel wat luchtruimbeperkingen ingesteld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken riep eerder deze week op de Belgen die zich in Rusland bevinden en van wie de aanwezigheid niet noodzakelijk is, het land tijdelijk te verlaten.

Sonja Tankrey, de mama van Emma Meesseman en ex-Belgisch Speelster van het Jaar, was enorm opgelucht aan de telefoon. “Emma is onderweg naar huis. Halsoverkop zijn alle buitenlandse speelsters vertrokken uit Ekaterinburg. Op de Wit-Russische Maryja Popova na. Ik kijk enorm uit naar haar thuiskomst. Emma vliegt naar het Turkse Istanbul, zal daar waarschijnlijk een nachtje verblijven en keert dan terug naar België. Ik kan je meegegeven dat het enorm druk was op de luchthaven en vliegtuig.”

De 28-jarige Meesseman zal dit seizoen dus opnieuw niet de Euroleague winnen, de belangrijkste basketbalcompetitie in Europa. Net als in 2020, toen corona daar een stokje voor stak. De teller van Euroleague-titels blijft dus voor Meesseman, net als Ann Wauters, voorlopig op vier staan. Meesseman speelde haar laatste officiële wedstrijd (50-88 overwinning) afgelopen zondag.

Vanloo keert terug naar België

Ook Julie Vanloo houdt het voorlopig voor bekeken in Rusland. Onze landgenote komt woensdagavond nog een laatste keer in actie voor haar club Krasnoyarsk en keert nadien terug naar België, zo maakte ze woensdag bekend op Instagram.

“Matchdag, de laatste wedstrijd voor mij”, schrijft Vanloo in een post.

Naast Vanloo en Meesseman zijn ook de Belgian Cats Hind Ben Abdelkader en Kyara Linskens aan de slag in de Russische competitie.

Cats kennen donderdag WK-tegenstanders

De Belgian Cats kennen donderdag hun eerste vijf tegenstanders op het WK basketbal. In Sydney wordt om 19u00 (9u00 Belgische tijd) de loting uitgevoerd.

Twaalf landen worden daarbij over twee groepen van zes verdeeld. België, nummer vijf op de wereldranglijst en het hoogst geplaatste Europese land op het WK, zit in de eerste bokaal met wereld- en olympisch kampioen Verenigde Staten (FIBA-1), vicewereldkampioen en gastland Australië (FIBA-3), Canada (FIBA-4), Frankrijk (FIBA-6) en China (FIBA-7).

In de tweede bokaal zitten de balletjes met de namen van olympisch vicekampioen en Aziatisch kampioen Japan (FIBA-8), Europees kampioen Servië (FIBA-10), Zuid-Korea (FIBA-13), Afrikaans kampioen Nigeria (FIBA-14), Bosnië-Herzegovina (FIBA-26) en een nog te bepalen land. Wellicht zal Puerto Rico (FIBA-17) de plaats van het geschorste Rusland (FIBA-12) innemen. De Verenigde Staten en Australië zullen elkaar als reekshoofden ontlopen in de groepsfase en ook België en Frankrijk kunnen niet in dezelfde groep ondergebracht worden. De top vier van elke groep plaatst zich voor de kwartfinales.

De negentiende editie van het WK vrouwenbasketbal vindt van 22 september tot 1 oktober in Sydney plaats. Voor de Belgen wordt het de tweede deelname. Vier jaar geleden werden ze in Tenerife vierde.