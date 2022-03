Russische en Wit-Russische racepiloten mogen niet deelnemen aan competities in het Verenigd Koninkrijk

Motorsport UK legt daarmee een besluit van de Internationale Autosportfederatie naast zich neer. De FIA had dinsdag aangekondigd dat Russische en Wit-Russische racers mogen blijven deelnemen aan internationale competities, maar dan wel onder neutrale vlag.

Door die beslissing mag de Rus Nikita Mazepin over enkele weken aan de start verschijnen van de openingsmanche in het wereldkampioenschap Formule 1 in Bahrein. Het besluit van Motorsport UK zorgt er echter voor dat hij later op het seizoen de GP van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone niet zal kunnen rijden.