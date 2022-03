Na een eeuw verandert VIVA-SVV haar naam in Rebelle

“Rebelle verwijst naar vrouwen (‘elle’) die hun wereld veranderen (rebel)”, vertelt Isa Verlaenen, regioverantwoordelijke Rebelle in Limburg. “We willen dan ook duidelijk meer de straat op met allerlei acties rond thema’s die hen aanbelangen en nu soms weggelachen of opzij geschoven worden. De naamswijziging is voor ons een historische stap maar gebeurt met alle respect voor de wortels en partnerorganisatie de Socialistische Mutualiteiten. De focus op gezondheid en solidariteit die daar jarenlang aanwezig zijn, blijven we zeker koesteren. Maar we gaan minder partijgebonden zijn, zoals nu blijkt. Onze babbelbox is toegankelijk voor alle vrouwen en ze kunnen er hun stem laten horen over actuele thema’s.”

