‘De Kat’, de Brico en de bossen uit z’n jeugd: dit inspireert Pelts schilder Gideon Kiefer

Hij maakte al indrukwekkende tekeningen, nu heeft de Peltse kunstenaar Gideon Kiefer ook olieverf en penseel ter hand genomen. Dat tilt zijn werk tot meesterlijk niveau, met wat hulp van de Brico. Te bewonderen in een nieuw boek en een expo in Geel.

Gideon Kiefer (51) woont tegenwoordig in Sint-Martens-Latem, maar hij koestert warme herinneringen aan zijn ravottende jeugd in de bossen van Neerpelt. Hij maakte naam en faam als illustrator en stelde zijn tekeningen tentoon op oude boekenkaften. Anno 2022 is hij ondertussen drie jaar bezig als schilder, met een verbluffende techniek. We leggen een aantal werken van hem onder de loep, en aan de hand van de details dringen we binnen in het brein van Kiefer.

© Raymond Lemmens

Jeugdherinneringen en klimaatzorgen

Inhoudelijk pivoteren Gideon Kiefers schilderijen rond twee thema’s. De melancholische nostalgicus in hem gaat de strijd aan tegen de onverbiddelijk oprukkende sterfelijkheid door terug te grijpen naar jeugdherinneringen. Het andere thema is zijn bezorgdheid over het klimaat. “Vroeger keek ik graag naar het jeugdprogramma De kat op tv. Ik en mijn vrienden maakten zelf maskers en speelden episodes na in de bossen. De kat was ook een klimaatactivist avant la lettre. Hij streed toen al tegen afval. Ik vraag me af in wat voor een wereld mijn kinderen gaan terechtkomen. Of hun kinderen later.”

De dunne staketsels waarop zware elementen lijken te rusten in zijn doeken, doen soms denken aan Dali. “Er zit surrealisme in mijn werk, zeker. Maar ik zie het ook symbolisch: die stokjes kunnen dat gewicht eigenlijk niet dragen. Het is een metafoor voor hoe wij als mens de klimaatcrisis denken aan te pakken, maar in feite zijn we al te laat.”

Een aantal van zijn recente schilderijen bevatten ‘spookgedaantes’: sculpturale vormen gehuld in lakens. Visuele echo’s van kronkels in kleding op doeken van oude meesters, maar bij Kiefer is er ook daar weer een link met de klimaatproblematiek. “De inspiratie kwam van een foto van een gletsjer die - om het smelten tegen te houden - bedekt werd met doeken.”

Peltse bossen

Ook gelinkt aan zijn jeugdherinneringen: de landschappen in zijn schilderijen. “Mijn opa was gedeputeerde bij Provincie Limburg. Bij officiële openingen en recepties ontving hij vaak kunstboeken. Ik bladerde daar als kind doorheen, en een aantal van die landschappen zijn me altijd bijgebleven. Eentje van Caspar David Friedrich bijvoorbeeld, dat ik heb verwerkt in een van mijn schilderijen. Maar ik ging als kind ook vaak ravotten in het Hageven in Neerpelt. Ook dat landschap keert vaak terug in mijn doeken.”

Het landschap van het Hageven. — © Gideon Kiefer

Oude meesters versus fluo

Bekijk die blaadjes en grassprietjes van zijn schilderijen eens van dichtbij. Meesterlijk! Het doet denken aan de enorm gedetailleerde fauna op doeken van oude meesters. “Ik werk heel klassiek, maar omdat ik ook iets van nu wil toevoegen, gebruik ik triplexplaat van de Brico om op te schilderen. Of ik breng fluokleuren aan, of een sticker en tekst. Als je heel figuratief te werk gaat, loert het gevaar van kitsch om de hoek. Door hedendaagse elementen toe te voegen en alledaags materiaal te gebruiken, leg ik er wat grain in, wat rock-’n-roll.”

© Gideon Kiefer

Twee data

Onderaan rechts op zijn schilderijen zal de toeschouwer altijd twee data vinden. De ene is de datum waarop hij het schilderij heeft gemaakt, de ander een verwijzing naar een belangrijke moment in zijn leven. In 2008 moest hij dringend geopereerd worden omdat er een gezwel in zijn hals was ontstaan. Hij balanceerde op een flinterdunne lijn tussen leven en dood. “Het begin van mijn tweede leven”, zegt hij. “Daarvóór maakte ik illustraties voor kranten en magazines. Toen heb ik besloten om volledig voor mijn eigen kunst te gaan. Fuck it, dacht ik. Hetzelfde dacht ik een paar jaar geleden, toen ik besloten had om te gaan schilderen, iets wat ik altijd al wilde doen. Op mijn doeken kan je zien hoeveel dagen het geleden is dat ik mijn operatie heb gehad, en dus mijn tweede leven is begonnen. 4518 AD bijvoorbeeld: de AD staat daarbij niet voor anno domini, maar voor after death.”

Kiefer is met andere woorden, een schilder geworden die bezig blijft, ook na zijn dood.

© Gideon Kiefer