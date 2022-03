Bernie Ecclestone: “Geen F1 in Rusland? Is Russisch geld plots iets vies?”

Het is bekend dat de voormalig F1-paus Bernie Ecclestone altijd al een goede relatie gehad heeft met Poetin en hij vindt ook dat alles afhangt van wat de precieze situatie is tussen Oekraïne en Rusland. Het gesprek van het Britse digitale radiostation met Bernie Ecclestone dateert wel van vijfentwintig februari, dus voor dat Poetin zijn nucleaire eenheden in verhoogde staat van paraatheid had geplaatst.

Ecclestone vertelt dat hij niet de persoon is die de acties van Poetin moet afkeuren.

“Het gaat helemaal geen verschil maken of er nu een race is in Rusland of niet. Ik vermoed dat het de mensen zijn die betrokken zijn bij het evenement die zullen beslissen want misschien zijn er wel mensen die vinden dat Rusland juist gehandeld heeft. Hoe kan iemand echt precies oordelen over wat er vandaag gebeurt?”

Poetin en Ecclestone hebben elkaar verschillende keren ontmoet en de Brit heeft goede herinneringen aan de Russische president als persoon.

“Als persoon vond ik hem recht door zee en eerbaar. Hij deed precies wat hij gezegd had dat hij ging doen zonder discussie.”

In het voetbal hebben de UEFA en de FIFA al sancties genomen tegen Rusland door alle Russische teams te weren uit de Europese competities en de finale van de Champions League verhuist van Sint Petersburg naar Parijs. Ook de F1 heeft al laten weten dat er geen GP van Rusland zal zijn in 2022 al gelooft Ecclestone dat de race in Sotsji even goed zou kunnen doorgaan, ook zonder wereldkampioen Max Verstappen.

“Natuurlijk kan dat. Hij is gewoon maar een persoon in het evenement. Ik vind dat het volledig aan de Formule 1 en de FIA is of het correct is om in Rusland te racen of niet. Er is niets in de wereld wat ik er kan aan doen. Of ik denk dat het de sport zou beschadigen? Ik zie niet in waarom een sport een andere zou moeten volgen,” aldus Ecclestone die ook niet begrijpt dat Russisch geld plotseling iets slecht geworden is in de F1.

De 91-jarige Ecclestone heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij een fan is van Poetin. In 2019 vertelde hij al eens in het Britse dagblad ‘The Times’ dat hij voor de Russische president zou gaan staan als iemand hem met een machinegeweer zou willen neerschieten.

Hij ging zelfs nog een stapje verder door te stellen dat als het van hem afhing Poetin Europa zou mogen leiden. Ecclestone liet weten geen voorstander te zijn van een democratie en dat een dictator noodzakelijk was in Europa.

(F1journaal.be)