Iedere donderdagavond vredeswake voor Oekraïne aan Truiense abdijtoren

“Iedereen die zich aangesproken voelt, is welkom op de Vredeswake”, zeggen Piet Carlier en Peter Preuveneers. “Deze wake is een oproep om de spiraal van geweld te stoppen, om met elkaar te praten in plaats van mekaar te doden, om alle kansen te geven aan onderhandelingen, om alle mensen die ijveren voor vrede in dit conflict een hart onder de riem te steken en ten slotte om te kiezen voor vrede en die terug te geven”, zegt Piet. De abdijtoren zal verlicht worden in de kleuren geel en blauw, de kleuren van de Oekraïense vlag, maar ook de kleuren van Sint-Truiden. “Breng een kaarsje mee om donderdag zo je solidariteit tot uitdrukking te brengen. In de geest van vredesactivist Franciscus van Assisi is het een oproep om stappen naar vrede te zetten.”(jcr)