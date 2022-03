Staat Chelsea in de etalage? “Eigenaar Roman Abramovich is in paniek”

Chelsea-eigenaar Roman Abramovich zette enkele dagen geleden een stap opzij bij de Engelse topclub, maar het zou zomaar kunnen dat het daar niet bij blijft. De 86-jarige Zwitserse miljardair Hansjorg Wyss zegt namelijk dat hij en een aantal anderen een aanbieding hebben gekregen om Chelsea FC over te nemen. “Net als de andere Russische oligarchen in Engeland is Abramovich in paniek”, aldus de steenrijke zakenman.