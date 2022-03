Russische en Wit-Russische paralympiërs onder neutrale vlag in Peking: “Ze zullen niet opgenomen worden in de medaillespiegel”

“In de medaillespiegel zullen de prestaties van beide landen niet worden opgenomen. Later dit jaar volgt er nog een algemene vergadering om te zien of het respecteren van de olympische wapenstilstand een voorwaarde kan zijn voor alle lidstaten. Daarnaast zal er bekeken worden of beide paralympische comités geschorst of definitief geweerd zullen worden. In tussentijd zullen er in beide landen geen competities meer gehouden worden”, klinkt het in een korte mededeling.

De beslissing komt enigszins als een verrassing, want maandag had het Internationaal Olympisch Comité (IOC) erop aangedrongen sporters uit Rusland en Wit-Rusland uit te sluiten van internationale competities. Een dag later raakte dan weer bekend dat Oekraïne, ondanks de inval van buurland Rusland, met een voltallig team aanwezig zal zijn in Peking, waardoor beide landen het in competitieverband tegen elkaar zullen moeten opnemen, terwijl op het Oekraïense grondgebied een bloedig conflict aan de gang is.