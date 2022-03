Twaalf maanden cel voor dief die zichzelf aangaf

De politie van Oostende kwam tussenbeide toen Matthew E. op 24 december 2019 op straat een boormachine stond te verkopen. De Oostendenaar beweerde in eerste instantie dat hij het toestel eerlijk had gekocht. Op 16 november 2020 bekende hij in een mail aan de politie echter dat hij de boormachine gestolen had. Tegelijk biechtte hij ook enkele inbraken in het Europacenter op. E. zou er flessen drank buitgemaakt hebben, maar de bekentenissen konden eigenlijk niet aan concrete slachtoffers gelinkt worden. Daarnaast zou de beklaagde ook nog zeven rollen vuilniszakken en een damesfiets gestolen hebben.

Het openbaar ministerie wees op het uitgebreide strafblad van de beklaagde. Zo kreeg E. in 2009 al 40 maanden effectieve gevangenisstraf voor moordpoging op een taxichauffeur. In 2017 werd de Oostendenaar opnieuw tot 40 maanden effectieve celstraf veroordeeld voor de overdosis van een vriend. E. had zelf het fatale shot cocaïne gezet bij het slachtoffer.

Enkel de diefstal van de damesfiets werd betwist door de verdediging. Volgens advocate Victoire Desmet belde E. zelf naar de politie toen hij de fiets niet afgesloten had aangetroffen. Daarna zou hij de fiets zelf ook gewoon naar het commissariaat gebracht hebben. Alle feiten kaderen in de hardnekkige heroïne- en cocaïneverslaving van de beklaagde. Volgens zijn advocate is de Oostendenaar nu wel bereid om aan zijn probleem te werken. De verdediging kon enkel om een milde bestraffing vragen, want een straf met uitstel was door zijn strafblad niet meer mogelijk.