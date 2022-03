46 arrestaties in Nieuw-Zeeland bij internationale operatie tegen kinderporno

In Nieuw-Zeeland zijn 46 mensen gearresteerd in het kader van een internationale operatie tegen tienduizenden accounts die “online materiaal van seksuele uitbuiting van kinderen in bezit hadden en deelden”, zo heeft Europol woensdag meegedeeld.

De arrestaties volgen op een onderzoek dat in 2019 geopend werd naar aanleiding van een rapport van een leverancier van onlinediensten. Daarin stond dat “een groot aantal delinquenten het platform gebruikte om bijzonder verontrustende beelden van agressie op kinderen uit te wisselen”, legde het Europese politieagentschap in de mededeling uit. Het rapport maakte melding van beelden “van sadistische gewelddaden op baby’s en kinderen”, aldus Europol.

Dankzij de operatie, onder leiding van het Nieuw-Zeelandse ministerie van Binnenlandse Zaken, werden 146 kinderen beschermd. Het onderzoek viseerde meer dan 90.000 online accounts over de wereld, waarvan de gebruikers geïdentificeerd konden worden.

De informatie werd met de bevoegde nationale autoriteiten gedeeld, preciseerde Europol. In De Europese Unie werden honderd verdachten geïdentificeerd en op internationaal niveau werden 836 dossiers geopend.

In twee gevallen in Oostenrijk en Hongarije ging het om delinquenten die hun eigen kind mishandelden. De twee kinderen van 6 en 8 jaar oud werden beschermd. In een groot deel van de dossiers in de EU is het onderzoek nog aan de gang.