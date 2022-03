Woning onbewoonbaar na keukenbrand in Lommel

In Lommel is woensdagvoormiddag rond 11.15 uur brand ontstaan in woning in de Kempensestraat. De woning is tijdelijk onbewoonbaar verklaard.

Het vuur ontstond in de keuken, meer bepaald in het valse plafond. Vermoedelijk is de oorzaak een kortsluiting in de elektrische bedrading van een lamp. De bewoners sloegen zelf alarm en de brandweer van hulpverleningszone Noord-Limburg had het vuur snel onder controle. De schade situeert zich vooral in de keuken, waar ook heel wat blusschade is. De woning is tijdelijk onbewoonbaar. gvb