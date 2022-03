“Russen hebben controle over grootste kerncentrale van Europa overgenomen”

Russische troepen hebben de controle overgenomen over de grootste kerncentrale in Oekraïne. Dat meldt Rafael Grossi, de directeur van het internationaal atoomenergieagentschap. Opvallend genoeg bieden de werknemers van de kerncentrale wel nog enig weerwerk: op sociale media is te zien hoe zij de enige toegangsweg tot de centrale blokkeren.

De oorlog in Oekraïne leidt tot ongerustheid op het vlak van nucleaire veiligheid. Eerder waren er al berichten dat de Russische militairen de controle over de kerncentrale in Zaporizja, de grootste in Europa, zouden overgenomen hebben. Grossi bevestigt dat nieuws woensdag, en baseert zich op informatie van diplomaten uit Moskou. Volgens die diplomaten zou het Oekraïens personeel wel instaan voor een veilige werking van de kerncentrale nabij Enerhodar, in het zuidoosten van het land.

Honderden werknemers van de kerncentrale blokkeren woensdagochtend – samen met buurtbewoners – wel een toegangsweg tot de centrale. Op beelden op sociale media is te zien hoe honderden mensen zich op de weg hebben verzameld. Er werden ook vuilniswagens gebruikt om de weg te blokkeren. “Niemand gaat zich overgeven in deze stad”, aldus burgemeester Dmytro Orlov. “De mensen zijn vastberaden.”

Oekraïne telt vier operationele kerncentrales en verschillende opslagplaatsen voor radioactief afval. De site van de voormalige Oekraïense kerncentrale Tsjernobyl werd donderdag al veroverd door Rusland.

