Eurostar zet vanaf april meer treinen in

In februari werd het aantal hogesnelheidstreinen tussen Brussel en Londen al eens verhoogd, van twee naar vier. Dat worden er in april zes, zo bevestigt Eurostar-woordvoerster Stefanie Van Mierlo. Van de Londen-Brussel-treinen zullen er ook drie (in plaats van twee) doorrijden naar Amsterdam.

Het aantal verbindingen op de lijn Parijs-Londen wordt begin april opgetrokken naar dertien.