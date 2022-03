Afgelopen zondag is de nieuwe BeNeLeague feestelijk ingezet met een Nederlands onderonsje tussen de Amsterdam Crusaders en de Hilversum Hurricanes (46-7). Zaterdag opent de Belgische landskampioen Limburg Shotguns zijn seizoen met een thuismatch tegen de Arnhem Falcons. Wat is er nieuw en anders in de BNL Football League? Wij vatten het voor u samen in vijf punten.