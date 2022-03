Hasselaar steelt jas in Leuven, maar valt door de mand dankzij gps-tracker

Voor een twintiger uit Hasselt was het dinsdagnacht wel even schrikken toen de politie plotseling voor zijn kot in Leuven stond. De man had vlak daarvoor een dure jas gestolen in een danscafé in het uitgaanscentrum, maar viel door de mand door een gps-tracker.

Toen het slachtoffer merkte dat zijn jas verdwenen was, belde hij de politie met de melding dat hij dankzij een gps-tracker die in het kledingsstuk werd ingenaaid, kon aanduiden waar de gestolen jas zich bevond. Dat bleek een appartement op het Herbert Hooverplein in Leuven te zijn. Even later belde de politiepatrouille daar aan. De geschrokken bewoner gaf de diefstal dadelijk toe. Hij zei dat hij de jas gestolen had omdat zijn eigen jas, die veel op die van het slachtoffer leek, even daarvoor ook was gestolen. tb