Vrouw wil filmpjes voor TikTok maken, maar betrapt per ongeluk vrijend koppeltje (en dat kan hen zuur opbreken)

De 20-jarige Nicole Famentera wilde vanop haar dak in de Filipijnse stad Taguig enkele filmpjes voor sociale media maken, maar zag plots iets dat haar aandacht trok. De jonge vrouw merkte een koppeltje op die zich verborg in de gracht naar een drukke weg, maar toen ze inzoomde, ontdekte ze dat ze bezig waren met een stoeipartij. “Misschien dachten ze dat niemand hen kon zien, maar dan waren ze de huizen aan de achterkant vergeten”, aldus Nicole. De openbare vrijpartij kan het koppel zuur opbreken, want dat wordt streng bestraft in de Filipijnen. Het kan hen een celstraf van drie jaar opleveren en een boete van 300.000 Filipijnse peso, omgerekend zo’n 5.000 euro.