Politie LRH verliest jonge hond na ongeval: “Tweede overleden hond in half jaar tijd”

Door een tragisch ongeluk is maandag de jonge politiehond Xam overleden. Hij was in dienst bij de politiezone LRH. “Zijn baasje heeft het moeilijk: hij verloor in augustus ook al een hond.”

Xam was nog geen twee jaar oud en werd nog volop opgeleid door een hondengeleider van de politie LRH. “Die collega had in augustus vorig jaar al een hond verloren, wat altijd zwaar is. Xam was de vervanger van die hond, maar helaas is het buiten de diensturen opnieuw misgelopen. Om een of andere reden kon Xam ontsnappen en brak hij zijn twee poten toen hij er op een braakliggend stuk grond mee bleef steken. Daarop heeft de dokter hem maandag moeten inslapen.”

Honden worden in een politiekorps vaak als collega’s gezien. De verslagenheid bij de politie LRH is dan ook groot. “Zeker voor de hondengeleider is het heel ingrijpend, omdat het zijn tweede verlies in een half jaar tijd is. Hij krijgt een gedenkplaatje en we geven hem de tijd om het te verwerken.” siol