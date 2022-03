Steun voor Oekraïne

Indien je kleding, dekens, pampers, droge voeding of andere spullen voor de mensen in Oekraïne kan missen, geef Nathalie Tokaruk via haar facebookpagina een seintje. “Alle goederen worden verzameld aan de Oekraïense kerk in Waterschei. Zij zorgen dat alles op de juiste plaats terecht komt”.

Ondertussen zijn er in Bocholt zeven opvangplaatsen spontaan ter beschikking gesteld. “Ook de gemeente kan 2 crisiswoningen en andere gemeentelijke faciliteiten aanbieden. Gisterenavond en vanmorgen was er bij de gemeentelijke diensten intens overleg om alles goed te stroomlijnen”, zegt burgemeester Stijn Van Baelen. Het gemeentehuis kleurt ondertussen ook in geel en blauw.

Zo ook het gemeentehuis in Meeuwen, Cultuurpunt in Gruitrode en den Ichter in Opglabbeek, de gebouwen zijn sinds maandagavond verlicht in geel en blauw. “Hiermee betuigen we onze steun aan Oekraïne. De gebouwen blijven nog tot volgende week maandag verlicht. Het gemeentebestuur maakt ondertussen een inventaris van mogelijke opvanglocaties voor oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne.”, zegt burgemeester Marco Goossens.

Wens je een locatie ter beschikking te stellen? Vul dan het webformulier in via https://www.oudsbergen.be/inventaris-noodopvang-oorlog... RDr