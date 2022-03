100-jarig lid van de bibliotheek in de bloemetjes gezet

Afgelopen maandag werd Petronella Spaargaren 100 jaar jong. Ze is daarmee het oudste lid van de Maasmechelse bibliotheek. Reden genoeg om haar in de bloemetjes te zetten.

Petronella Spaargaren is lid van ‘Bib in huis’. Het initiatief waarbij een medewerker van de bibliotheek elke maand boeken aan huis brengt bij mensen die niet meer zelfstandig naar de bibliotheek kunnen komen. Ze heeft een grote belangstelling voor de actualiteit en leest graag non-fictie boeken over geschiedenis en politiek.Leuk weetje: Petronella Spaargaren werkte als 18-jarige zelf in een bibliotheek, een filiaal van de bibliotheek van Rotterdam dat gevestigd was in de Christus Koningskerk.