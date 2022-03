Theo Francken waarschuwt: “Voor we het weten valt er een nucleair wapen op Brussel”

Volgens Francken reageren we veel te laat op het conflict in Oekraïne. “Waar ik me aan stoor is dat het inzicht op een situatie - zoals toen in Afghanistan - verkeerd inschatten en veel reactief zijn maar niet proactief. De brandstof geraakt er niet omdat we de camions er niet voor hebben. De munitie is niet geleverd. De 200 raketwapens, daar hebben we er zelfs een deel van nodig want we hebben zelf ook nog een stock nodig”, zegt hij.

De signalen waren er volgens Francken al een hele tijd, maar die zouden lang genegeerd zijn. “De vraag van Oekraïne voor wapens is oud. Dit was ook duidelijk geen oefening en binnen de NAVO waren er duidelijke signalen dat het ging om een invasie. En dat het effectief ging om een regimewissel zoals we nu zien.”

“Nucleair wapen op Brussel”

Naast het feit dat we te laat reageren, hekelt Francken ook de aanpak van vandaag en vreest hij voor de stappen die Poetin zou kunnen ondernemen als we te snel of te hard reageren. “Ik ben niet voor een escalatie met jachtvliegtuigen of Oekraïne laten deel uitmaken van de Unie. Maar wel voor de levering van wapens. Maar met die ultieme provocaties, daar moeten we voorzichtig mee zijn. Men probeert nu duidelijk het gezichtsverlies te beperken maar laat de NAVO doen wat het kan.”

“Waarmee zijn we nu gebaat als we Oekraïne plots toelaten? Denk toch even na waarmee je bezig bent. Want we moeten oppassen met het spel dat nu bezig is. Als wij morgen F16’s gebruiken, wat is de kans dat hij zijn nucleaire wapens inzet? Laten we het dus rustig aan doen en kijken hoe we economisch extra maatregelen kunnen nemen. Er zijn nog zo veel mogelijkheden. Want voor we het weten valt er een nucleair wapen op Brussel.”