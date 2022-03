Ex-schepen Anick Berghmans riskeert 3 maanden cel voor vermeend drugsgebruik

Anick Berghmans en haar advocaat Bert Vanmechelen vragen de vrijspraak. “Op basis van een telefoontap waarin het woord cocaïne valt, moet mijn cliënte verschijnen. Ze had helemaal geen drugs in haar bezit”, hekelt haar raadsman.

De feiten dateren van oktober 2018. De voormalige Big Brother-deelneemster kwam in het vizier van de speurders naar aanleiding van een onderzoek over plofkraken. Voor haar aandeel in een kraak op het bpost-kantoor in Lommel op 21 juni 2018 kreeg ze 30 maanden cel, waarvan 6 maanden effectief. In een schuur achter haar woning troffen de speurders vluchtauto van de daders aan. Zelf nam ze niet actief deel aan de plofkraak. Het vonnis in de cocaïnezaak volgt op 16 maart.

