Opnieuw 15 procent minder werklozen in Vlaanderen: “De economie en arbeidsmarkt herstellen volop”

Het blijft de goede kant opgaan met de werkloosheid in Vlaanderen. Er waren in februari 184.210 werkzoekenden zonder werk, 15 procent minder dan in februari vorig jaar. Dat meldt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) woensdag.

Ook in januari was het aantal werklozen met 15 procent gedaald op jaarbasis. De werkzoekendengraad bedroeg in beide maanden 5,8 procent. Dat percentage geeft de verhouding weer van het aantal werkzoekenden zonder werk in Vlaanderen ten opzichte van de Vlaamse beroepsbevolking.

Het aantal werkzoekenden daalde het sterkst bij de jongeren tot 25 jaar (een daling van 20 procent op jaarbasis), en bij diegenen die 1 tot 2 jaar werkzoekend zijn (een daling van 25 procent).

“De economie en arbeidsmarkt herstellen volop en dat herstel zal zich gezien de betere coronacijfers wellicht alleen maar verderzetten. Goed nieuws dus voor wie op zoek is naar werk”, reageert minister Crevits. “Daartegenover wordt het voor veel werkgevers moeilijker en moeilijker om de vele vacatures ook effectief ingevuld te krijgen.”