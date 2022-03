Jan Danckaert verkozen tot rector ad interim van Vrije Universiteit Brussel

Jan Danckaert is professor fysica en actief binnen de faculteiten Ingenieurswetenschappen, Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen. Sinds 2016 maakte hij deel uit van het team van vicerectoren rond Caroline Pauwels. Als vicerector onderwijs- en studentenbeleid zette hij tijdens de coronapandemie volop in op blended learning, de integratie van face-to-face en online onderwijs.

“Het is met gemengde gevoelens dat ik als rector ad interim de taken van Caroline Pauwels opneem. Wij betreuren ten zeerste haar vertrek door ziekte maar zullen de beleidsprioriteiten die haar zo nauw aan het hart liggen met gedrevenheid en toewijding verder uitvoeren. We gaan als een team verder om de visie van Caroline op de Vrije Universiteit Brussel als Urban Engaged University te realiseren”, vertelt professor dokter Jan Danckaert.

Samen met vicerectoren Karin Vanderkerken (onderzoeksbeleid), Romain Meeusen (internationaliseringsbeleid) en Hugo Thienpont (innovatie- en valorisatiebeleid) wil Danckaert het beleidsplan van Caroline Pauwels verder uitrollen. In de komende maanden leggen zij zich prioritair toe op de werking van EUTOPIA European University, het promoten van onderzoek en ontwikkeling, de kordate aanpak en preventie van ongewenst grensoverschrijdend gedrag en het welzijn van personeel en studenten.

De verkiezingen voor een nieuwe rector worden tegelijkertijd al georganiseerd. Vanaf het academiejaar 2022-2023 krijgt de VUB al een nieuwe rector.