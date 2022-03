Angèle verschijnt tijdens concert van Dua Lipa in New York

Angèle (26) verscheen dinsdagavond onaangekondigd op het podium tijdens een concert van Dua Lipa in New York (26). Ze zongen samen ‘Fever’, het nummer waarmee ze eind 2020 wekenlang de hitlijsten domineerden.

Daarmee mag Angèle zich de tweede Belg noemen die ooit op het podium van het iconische Madison Square Garden stond. De eerste was - geen verrassing - Stromae. De entree van de Brusselse zangeres was een verrassing voor de fans. Die hadden immers verwacht haar maar tijdens de Europese shows van de ‘Future nostalgia tour’ te zien, specifieker die op 2 en 3 mei in Londen. Verschillende concertgangers maakten foto’s en filmpjes van het nummer.

Dua Lipa kondigde immers al aan dat Angèle het voorprogramma van die concerten zal verzorgen. Toepasselijk, omdat ook de videoclip van Fever daar werd opgenomen. De zangeressen lijken tijdens het maken van het nummer goeie vriendinnen te zijn geworden. Vriendinnen voor het leven zelfs, volgens Dua Lipa. Op 6 en 7 mei doet ze met haar tournee het Antwerpse Sportpaleis aan.