FIBA schorst alle Russische ploegen: weer geen vijfde Euroleague-titel voor Emma Meesseman

FIBA, de internationale basketbalfederatie, heeft besloten dat alle Russische ploegen en officials niet langer mogen deelnemen aan FIBA basketbal en 3X3 basketbal competities. Weg is dus de droom van Emma Meesseman om dit seizoen voor de vijfde keer de Euroleague met Ekaterinburg te winnen. Op 3 september zouden de Belgian Lions op het EK in Georgië tegen Rusland moeten spelen.

FIBA heeft aangekondigd dat alle Russische teams en officials niet langer mogen deelnemen aan FIBA Basketball- en 3×3 Basketball-competities tijdens de invasie van Oekraïne door het land. “FIBA blijft zeer bezorgd over de recente gebeurtenissen in Oekraïne en betuigt haar diepste medeleven met de slachtoffers”, staat in het persbericht. “In overeenstemming met de resolutie van de Raad van Bestuur van het Internationaal Olympisch Comité, heeft FIBA aangekondigd dat Russische teams en officials tot nader order niet mogen deelnemen aan FIBA Basketball en 3×3 Basketball competities. FIBA veroordeelt geweld krachtig en hoopt dat vrede dringend zal zegevieren.”

FIBA sluit zich aan bij de grote coalitie van sportorganisaties die Rusland hebben gesanctioneerd voor het binnenvallen van Oekraïne vorige week. De FIFA en de UEFA hebben het land maandag uitgesloten van alle competities. Door dat verbod kunnen ze niet deelnemen aan het WK.

Na corona maakt oorlog nieuwe Euroleague-titel voor Meesseman onmogelijk

Voor Emma Meesseman is de uitsluiting van Russische ploegen aan internationale FIBA-competities een streep door de rekening. Met Ekaterinburg was ze de grote favoriet voor de Euroleague titel. Het zou na 2016, 2018, 2019 en 2021 de vijfde triomf in de Euroleague zijn voor Emma Meesseman. Daarmee zou ze Ann Wauters voorbij steken. Haar toekomstige assistent-coach bij WNBA-kampioen Chicago Sky won vier keer de Euroleague. In 2020 stond de coronapandemie een Europese triomf voor Ekaterinburg en Meesseman in de weg. De Euroleague werd toen in maart stopgezet.

Wat met Russische PBLOf de Russische PBL verder doorgaat is nog onduidelijk. Vele Amerikaanse speelsters zijn al weg. Ook Julie Vanloo (Krasnoyarsk) verlaat donderdag Rusland. Het trio Kyara Linskens (Orenburg), Hind Ben Abdelkader (Nika) en Emma Meesseman zullen wel eerstdaags volgen. Emma Meesseman is tevens einde contract bij Ekaterinburg. De oorlog met Oekraïne zal uiteraard wel meespelen in haar verder planning richting een nieuw contract. Gaat ze dichter bij huis (Frankrijk) spelen, of kiest de Belgian Cat voor een avontuur in Australië of China? Dat zijn korte competities van november-januari (China) en december-april (Australië) en dus beter combineerbaar dan de Europese campagnes en met de zomercompetitie van de WNBA.

Hind Ben Abdelkader (rechts) — © BELGA

Belgian Lions op EK tegen Rusland

Van 1 tot 18 september werken de Belgian Lions, die zich voor de vijfde keer op een rij kwalificeerden, het EK af. De Lions zitten in poule A en zullen de vijf groepswedstrijden in Tbilisi, de hoofdstad van Georgië, betwisten. Naast Georgië, Turkije, Spanje en Bulgarije zit ook … Rusland in poule A. Op 3 september zouden de Lions versus Rusland moeten aantreden. Deze interland gaat dus (voorlopig) niet door.

Geen Russische ploegen op 3X3 WK in Antwerpen

Van 21 tot 26 juni wordt het 3X3 WK in Antwerpen (Groenplaats) georganiseerd. Twaalf mannen- en vrouwenploegen, waaronder de 3X3 Cats& Lions die als gastland rechtstreeks geplaatst zijn, gaan op zoek naar een medaille. Daarbij dus ook al zeker niet Rusland. Zowel bij de mannen als vrouwen veroverden de Russen, die meespeelden als ROC (Russian Olympic Committee), op de Olympische Spelen in Tokio de zilveren medaille.