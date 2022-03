Mag je afhaal gastronomischer? Steeds meer zaken verkopen delicatessen in hippe winkel

Wil je die ene heerlijke wijn of dat overheerlijk gerecht uit je favoriete zaakje inslaan? Dat kan, want steeds meer restaurants hebben een eigen winkel of toog waar je hun delicatessen kan inslaan. Wij gingen proeven bij vijf adresjes in Limburg.

Ogst Deli

© Boumediene Belbachir

Wat? Ogst Deli in Hasselt is de delicatessen- en traiteurswinkel van sterrenzaak Ogst van chef Sébastien Wyngaerts en sommelier Diederik Herbots. “Het idee voor Ogst Deli is ontstaan tijdens corona”, zegt Ute Dillen, die dagelijkse leiding heeft. “Takeaway was een enorm succes. We hoorden wel vaker dat Hasselaren een goede en lekkere traiteur in de stad misten. Daarnaast kregen we ook meer en meer de vraag of de wijnen die in Ogst geserveerd worden ook te koop zijn. In Ogst Deli combineren we de verkoop van een uitgekiend assortiment van wijnen door Diederik, lekkere kazen, zuurdesembrood en andere delicatessen met onze huisbereide gerechten. De focus ligt op de verstoog, waar gerechten uitgestald staan en klanten een volledige maaltijd zelf kunnen samenstellen voor een lekker etentje thuis met het gezin of vrienden. We vullen dit aan met quiche, salades en binnenkort kan je bij Ogst Deli ook lunchboxen verkrijgen.”

© Boumediene Belbachir

Wat moeten we zeker proeven? “Zeeduivel met pompoenchutney en Noilly Prat saus, een gerechtje van rode biet met feta en gerookte olie. Of onze vitello tonnato van kalfsvlees en makreel.”

Budget? “Voor een stuk quiche betaal je 5 euro, voor de zeeduivel 18 euro.”

Ogst Deli, Ridder Portmansstraat 6 in Hasselt. Open di tem za van 11 tot 18 uur. Meer info: www.ogstdeli.be

Gastrobar Zoete

© Boumediene Belbachir

Wat? “Het idee om een winkel bij de gastrobar bestaat al langer”, zegt Queenie Meuwis, die de zaak in Opglabbeek (Oudsbergen) samen met haar man Raf Schreurs al 19 jaar lang uitbaat. “We kregen vaker de vraag welke olijfolie we gebruikten en of ze die lekkere wijn ook konden kopen. In de delicatessenhoek vind je dan ook een mix van Noord-Italiaanse producten aangevuld met verse huisbereide gerechten, kazen en charcuterie. Dat gaat van pasta’s tot boekweitpannenkoeken en winterse gerechten zoals bloedworst of ovenschotels. Ook ons huisbereid ijs verkoopt zeer goed.”

(lees verder onder de foto)

© Boumediene Belbachir

Wat moeten we zeker proeven? “De gerechten wisselen dagelijks. We hebben altijd drie verse pasta’s, maar ook andere gerechten. Ik denk aan de ovenschotel met gehakt en savooikool en de verse pasta met scampi’s en kerstomaatjes.”

Budget? “Wij verkopen veel gerechten per gewicht, zo hebben zowel grote als kleine eters voldoende. Pasta’s kosten van 8 tot 12 euro per kilo, voor soep betaal je 4,5 euro per liter.”

Gastrobar Zoete, Weg naar Zwartberg 52c in Oudsbergen. Open van woe tem zo van 11 tot 20 uur. Info: www.zoete-opglabbeek.be

Noen

© Noen

Wat? “Ik deed vroeger vooral catering, maar droomde van een eigen restaurant met eetwinkel waar je lekkers kan afhalen wanneer je een feestje hebt, of gewoon wanneer je geen zin hebt op te koken”, zegt chef Daan Dams. Die is er nu, met Noen in Sint-Truiden. “Je kan bij ons een hele menu afhalen of een reeks gerechten als sharingmenu. In de toekomst zal dit nog verder uitgebreid worden. In onze toog is altijd wel wat lekkers te vinden. Maar wil je zeker zijn, dan bestel je online. We koken vooral met streekproducten. Daarnaast verkopen we in de winkel lokaal gemaakte confituren, honing van de imker, Limburgse wijnen, lekkere olijfolies, sojasaus, en andere verfijnde producten waar we helemaal achter staan.”

(lees verder onder de foto)

© Noen

Wat moeten we zeker proeven? “We wisselen geregeld van menu. Klassiekers als een garnaalkroket doen het altijd goed, maar ook de open lasagne met peterseliewortel, raapstelen en een tijmsausje is een topper. In de zomer hebben we een mooi assortiment aan salades.”

Budget? “Onze afhaalgerechten kosten 15 euro per gerechtje. We verwachten dat je er twee neemt als volledige maaltijd.”

Noen, Luikersteenweg 257 in Sint-Truiden. Van di tem za van 10 tot 18 uur. Info: www.smaakmakerij.com/noen

La Cantina by Osteria Moretti

© Osteria Moretti

Wat? “Zo’n 1,5 jaar geleden openden we tijdens de feestdagen de pop-up La Cantina by Osteria Moretti”, aldus Tiana Moretti van de populaire osteria in hartje Hasselt. “Een groot succes, dus besloten we de winkel te houden. Takeaway lijkt sinds corona een echte blijver. In La Cantina verkopen we afhaalgerechten die we ook in het restaurant serveren, zoals een aantal pasta’s maar ook onze gekende verse tomatensaus en verschillende desserts. Dit vullen we aan met specialiteiten, zoals olijfolie in een mooie fles, kappertjes, olijven en ander lekkers.”

Wat moeten we zeker proeven? “Onze vers bereide parmigiani di melanzane, de huisbereide tomatensaus van Alexander of de lekkere taartjes met karamel, chocolade of frangipane.”

Budget? “Voor de tomatensaus betaal je 7,5 euro voor een halve liter, een portie pasta kost 9 euro, en de dessertjes zitten rond 7 euro.”

La Cantina, tegenover Osteria Moretti, Aldestraat 20 in Hasselt. Op van do tot zo van 13 tot 18 uur, ma van 12 tot 16 uur. Info: www.osteriamoretti.be

Food Emotions

Wat? “Food Emotions is ontstaan in mijn midlifecrisis”, lacht chef Mark Bonneu. Bijna tien jaar geleden opende hij als chef van restaurant Koeckhofs een heel nieuw foodconcept in Hamont. “Het is voor mij een reflectie van een mooie zonnige vakantie. Een plaats waar je goed kan eten, lekkere wijnen en digestieven kan proeven en kopen, en waar het genieten is. Het assortiment is doorheen de jaren aangepast aan wat hier goed verkoopt. We hebben een grote keuzen uit olies, lekkere azijn, we werken samen met de boerderij van de Italiaanse Nonno Andrea en zijn speciale tapenades. Onze pesto’s, gedroogde tomaten en meer komen van een tomatenboerderij in Puglia. We hebben ook pas een zestal nieuwe Belgische dranken in ons gamma.”

© Boumediene Belbachir

Wat moeten we zeker proeven? “Ons meest verkochte product is peper en zout van Joan Roca van El Celler de Can Roca, twee keer verkozen tot beste restaurant. Eens geproefd, wil je nooit meer een ei zonder.”

Budget? “Het peper en zout van Joan Roca kost 5,40 euro, maar we hebben ook exclusieve wijnen en whisky’s van een paar honderd euro.”

Food Emotions, Bosstraat 160 in Hamont. Open van do tot za van 9.30 tot 17 uur. Info: www.foodemotions.be