Molotovcocktails gegooid naar hondenbrigade van politiezone Montgomery

Er zijn woensdagochtend rond 5.30 uur molotovcocktails gegooid naar de hondenbrigade van de politiezone Montgomery in de Andromedalaan in Sint-Lambrechts-Woluwe. Dat heeft korpschef Michaël Jonniaux van de zone bevestigd na een bericht van Sudinfo. Verschillende voertuigen en gebouwen liepen schade op. Er vielen geen gewonden, ook niet bij de dieren.

“Drie voertuigen zijn ernstig beschadigd”, vertelt Jonniaux. “We hebben ook aanzienlijke schade aan het gebouw, waardoor het enige tijd onbruikbaar zal zijn.” Er is een onderzoek ingesteld naar de omstandigheden van het incident.

Naar een ander politiekantoor, in de zone Brussel-West, werden maandagavond ook molotovcocktails gegooid. Het gaat om het centrale politiekantoor in Sint-Jans-Molenbeek in de Briefdragerstraat. Ook daar is een onderzoek bezig om de daders te vinden.