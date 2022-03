Negentienjarige broertje van Tom Pidcock debuteerde in Le Samyn bij de grote jongens: “Ik ben Joe, en niet alleen het broertje van”

De drie jaar jongere broer heeft dezelfde gelaatstrekken als zijn bekendere broer Tom, maar wel wat krulletjes à la Cavendish. “Ik kijk natuurlijk op naar mijn broer, maar sorry, ik wil in de eerste plaats mijn eigen carrière uitbouwen.”

“De voorbije winter bleef ik bijna aldoor trainen in Calpe, terwijl Tom zowat overal zat. Ik heb ook bewust voor deze Franse ploeg gekozen, terwijl ik bijvoorbeeld wel naar Trinity kon, de moederclub van Tom, maar daar was ik gewoon Toms broer. Dus schreef ik per mail zelf wat ploegen aan en koos voor Groupama-FDJ, waar er ook een Britse jongerenkern is. Hier ben ik Joe Pidcock. En niet het broertje van...”

“Al heeft dat zowel nadelen als voordelen. Het goede is dat hij mij veel kan bijleren over het vak zelf. Al praten we door het drukke schema van ons beiden minder dan vroeger. Toch gaf hij me voor Le Samyn maandagavond wat tips. Spaar energie en blijf voorin: dat was zijn advies. Ik kijk uit naar de dag dat we samen in dezelfde koers zitten. Omdat hij drie jaar ouder was, reden we nog nooit samen een wedstrijd.”

“Het negatieve is dat je soms extra druk krijgt omdat je dezelfde familienaam hebt. Je wordt meer geviseerd. Qua karakter zijn we toch niet helemaal dezelfden. Hij is veel meer bossy, de baas. Na een koers van mij durft hij wel te zeggen waar het op staat. Als het slecht was, hoor ik het. Maar op een constructieve manier. Zelfs op de fiets zijn we verschillend. Ik ben eerder een sprinter en Tom is eerder een klimmer. Anderzijds is Tom voor mij een inspiratiebron. Wereldkampioen veldrijden, olympisch kampioen mountainbiken, het is toch wat.”