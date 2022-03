In de Chinese hoofdstad Peking is de fakkeltocht voor de Paralympische Winterspelen, die vrijdag van start gaan, woensdag officieel begonnen.

In de Tempel van de Hemel werd de paralympische fakkel aangestoken. In totaal zullen 565 personen de toorts dragen vooraleer die vrijdag arriveert in het Vogelneststadion voor de officiële opening van de Paralympische Winterspelen.