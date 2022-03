En toen werden tienduizenden voetbalfans even muisstil: Oekraïens voetbalicoon zorgt voor kippenvel met videoboodschap

De heenwedstrijd van de halve finale van de Coppa Italia tussen AC Milan en Inter eindigde dinsdagavond op 0-0. Het meest indrukwekkende moment vond voor de derby plaats, toen het Oekraïense voetbalicoon Andriy Shevchenko op het grote scherm in San Siro verscheen met een boodschap tegen de oorlog in zijn land.

“Het Oekraïense volk wil alleen maar vrede, want vrede heeft geen grenzen. Omdat wat ons verenigt sterker moet zijn dan wat ons verdeelt. Laten we de oorlog samen stoppen. Een knuffel voor iedereen”, zei de gewezen topspits terwijl de tienduizenden fans in het volgepakte San Siro eerst heel stil werden en vervolgens luid applaudisseerden.

De beelden:

