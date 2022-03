Ploegmaat van Wout van Aert Rohan Dennis snapt uitsluiting Russische renners niet: “Gefeliciteerd...”

De Internationale Wielerunie UCI sloot zich aan bij de vele sportbonden die Rusland en Wit-Rusland sancties opleggen na de Russische invasie in Oekraïne. De wielerfederatie liet dinsdagavond weten dat Russische en Wit-Russische nationale teams met onmiddellijke ingang worden uitgesloten van wedstrijden op de internationale kalender. Maar daar is Rohan Dennis het niet mee eens.

Daarnaast verliezen alle Russische en Wit-Russische ploegen hun UCI-status. Dat geldt onder meer voor Gazprom-RusVelo, dat uitkomt op het tweede niveau (als ProTeam). Die ploeg was vorige week nog aan het feest met de Tsjech Mathias Vacek in de UAE Tour (WorldTour). Verder worden de Russische en Wit-Russische nationale kampioenschappen geschrapt en zullen Russische of Wit-Russische kandidaturen voor UCI-organisaties niet in overweging worden genomen.

Rohan Dennis won in 2018 en 2019 het WK tijdrijden. — © BELGAIMAGE

Russische en Wit-Russische renners die uitkomen voor buitenlandse teams, mogen in competitie blijven, maar moeten dat wel onder neutrale vlag doen. De UCI zegt niet over te gaan tot een volledige schorsing van Russische en Wit-Russische renners omdat er “rekening wordt gehouden met contractuele rechten van renners en ploegen”.

De Australische wielerbond ging mee in het verhaal van de UCI en gaat geen renners uit Rusland en Wit-Rusland toelaten op het WK wielrennen in september, dat dan ‘Down Under’ doorgaat. Tot ongeloof van Dennis.

“Stel je voor dat je individuele atleten straft voor waar ze zijn geboren. Gefeliciteerd...”, aldus de ex-wereldkampioen tijdrijden en ploegmakker van Wout van Aert bij Jumbo-Visma.

Al moest Dennis zichzelf wel meteen verdedigen. “Na mijn bericht heb ik verwijten gekregen dat voor de oorlog ben. Om te verduidelijken: ik ben 100 procent tegen wat Poetin Oekraïne aandoet. Maar dat geldt ook voor de meeste, zo niet alle, Russische atleten.”