COLUMN Luc Hendriks: Carnaval

Carnaval is van alle tijden. Mijn schoonvader zaliger en een paar van zijn illustere vrienden hadden in hun tijd – we spreken van kort na de oorlog- ook hun plannetje klaar om eens lekker uit de bol te gaan tijdens de zotste dagen van het jaar. In die tijd was er natuurlijk nog geen sprake van #MeToo, maar er waren wel enkele regeltjes. Tijdens het carnaval droeg men in Pelt destijds een ‘mombakkes’, wat zoveel betekent als een masker. Om toch te weten wie zich onder dat mombakkes schuilhield, moesten de gebruikers ervan daarom een ‘nummer’ gaan halen op het gemeentehuis. Daar werd dan geregistreerd wie onder het masker verborgen zat en kon men bij eventuele bankovervallen of andere misdrijven via dat nummer onmiddellijk de verdachte achterhalen. Zover kwam het natuurlijk nooit, want de feestvierders hadden maar oog voor één ding. Net zoals vandaag, knaldrang heet dat vandaag geloof ik.

Enfin, mijn schoonvader en zijn trawanten hadden dus een nummer gehaald op de gemeente en waren met mombakkes op pad om de bloemetjes eens ferm buiten zetten. De echtgenotes mochten niet mee, het zou een feestje zijn alleen voor de mannen , die ook wel eens een ander madammeke tijdens een danske tegen ‘hunne gillé’ wilden trekken. Wat de heren niet wisten, was dat de dames lucht hadden gekregen van hun snode plannen en achter hun rug ook naar het gemeentehuis waren getrokken voor een nummer. Ook zij waren dus op het oorlogspad.

Tijdens de festiviteiten werd er natuurlijk gedronken en gedanst en iedereen met een nummer hield angstvallig zijn mombakkes op om niet herkend te worden. De heren genoten van hun tijdelijk weduwschap en dansten dat het een lieve lust was. Ondertussen waren natuurlijk hun vrouwen ook met mombakkes aan het dansen op dezelfde dansvloer, die zo hun echtgenotes in de smiezen hielden. Zij dansten zelfs met hun eigen mannen, die zonder het te weten hun eigen vrouw dicht tegen zich aan trokken.

Na de festiviteiten vroegen de dames aan de heren hoe het feestje wel geweest was. “Nog nooit zoveel plezier gehad”, was het antwoord. “Ge had er bij moeten zijn”, zei een andere. Gniffelend in hun zetel achteroverleunend dachten de dames het hunne ervan. Na enkele maanden stilzwijgen, was er dan toch een of andere onverlaat die zich versprak waardoor de heren te weten kwamen dat ze tijdens het beroemde carnaval eigenlijk maar gewoon met hun eigen vrouw gedanst hadden. Hilariteit alom, zelfs vandaag de dag wordt er in familiekringen nog om gelachen. Jammer dat we nu geen nummer meer moeten halen op de gemeente, toch?