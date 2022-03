Hardrijder haalt 140 km per uur in zone 70 in Bilzen

In Bilzen is dinsdag een laagvlieger betrapt die liefst 140 km per uur reed in een zone 70. Een dertiger zat onder invloed van marihuana achter het stuur.

De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst controleerde onder meer op de Bilzersteenweg in Hoeselt en betrapte daar een vrouw die met haar gsm aan het bellen was achter het stuur. Ze kreeg een boete van 116 euro, maar heeft nog geluk dat ze geen twee dagen later betrapt is. Vanaf donderdag zou ze maar liefst 174 euro hebben moeten betalen. De boete voor het gebruik van de gsm achter het stuur wordt op 3 maart immers verhoogd. Op de Bilzersteenweg werd ook een 34-jarige Diepenbekenaar betrapt die een positieve speekseltest aflegde voor marihuana. Hij moest zijn rijbewijs inleveren voor 15 dagen.

Bij snelheidscontroles werd in de Zangerheistraat in Bilzen een bestuurder betrapt die 140 km/uur reed, dubbel zo snel als toegelaten. Op de Rode Kruislaan, ook een zone 70, haalde een andere chauffeur 114 km per uur. Op de Tongersesteenweg in de bebouwde kom van Hoeselt reed 10 procent van de bestuurders te snel. Een van hen reed er 79 km per uur. siol