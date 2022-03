LeBron James zucht, Luka Doncic lacht én dunkt: LA Lakers verliezen nog maar eens en moeten zich stilaan zorgen maken

De Los Angeles Lakers hebben dinsdag hun derde nederlaag op rij geleden in de NBA. In het eigen Staples Centre gingen de Lakers, de NBA-kampioenen van twee jaar geleden, met 104-109 onderuit tegen de Dallas Mavericks, na onder meer 25 punten van sterspeler Luka Doncic. Bij de thuisploeg kwam LeBron James tot 26 punten.

Naast de derde nederlaag op rij was het ook al de zesde verliespartij in zeven duels voor LA Lakers, dat in de Western Conference is weggezakt naar de negende plaats. Dat betekent dat ze momenteel een ‘play-in-wedstrijd’ moeten spelen om de play-offs te halen. De Mavericks staan op een vijfde plaats en zouden daarmee wel meteen naar de play-offs mogen.

Uitslagen:

Boston - Atlanta 107 - 98

Toronto - Brooklyn 109 - 108

LA Lakers - Dallas 104 - 109

Houston - LA Clippers 110 - 113

Minnesota - Golden State 129 - 114

Washington - Detroit 116 - 113

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Miami 66,1 62 41 21

2. Chicago 62,9 62 39 23

3. Philadelphia 61,7 60 37 23

4. Milwaukee 59,7 62 37 25

5. Cleveland 59,0 61 36 25

6. Boston 57,8 64 37 27

7. Toronto 55,7 61 34 27

8. Brooklyn 50,8 63 32 31

9. Charlotte 47,6 63 30 33

10. Atlanta 47,5 61 29 32

11. Washington 45,9 61 28 33

12. New York 41,0 61 25 36

13. Indiana 33,3 63 21 42

14. Detroit 24,2 62 15 47

15. Orlando 24,2 62 15 47

WESTERN CONFERENCE

1. Phoenix 80,3 61 49 12

2. Golden State 69,4 62 43 19

3. Memphis 68,3 63 43 20

4. Utah 63,3 60 38 22

5. Dallas 59,7 62 37 25

6. Denver 59,0 61 36 25

7. Minnesota 54,0 63 34 29

8. LA Clippers 51,6 64 33 31

9. LA Lakers 44,3 61 27 34

10. New Orleans 41,0 61 25 36

11. Portland 41,0 61 25 36

12. San Antonio 38,7 62 24 38

13. Sacramento 36,5 63 23 40

14. Oklahoma City 31,1 61 19 42

15. Houston 24,6 61 15 46

Programma van woensdag:

Cleveland - Charlotte

Orlando - Indiana

Philadelphia - New York

Houston - Utah

Milwaukee - Miami

New Orleans - Sacramento

Denver - Oklahoma City

Phoenix - Portland