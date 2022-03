Hasseltse vrouwen brengen emancipatie naar Kenia

“Ons doel is vooral vrouwen versterken zodat ze durven onafhankelijk zijn”, zegt Hasseltse Nathalie Leën (52) vanuit Kenia. Gisteren was het de Internationale Dag voor Vrouwen van Kleur, een dag die in België plaats moet maken voor de Nationale Complimentendag. Een dag die ons zou moeten laten reflecteren over de positie van deze vrouwen bij ons en in de wereld.

Nathalie Leën en Elisa Dumon zijn beiden actief binnen de Kicheche Community Trust in Kenia, een organisatie die zich ontfermt over natuurconservatie. Dit doen ze niet enkel door puur naar de natuur te kijken, maar vooral door middel van ondersteuning van de lokale bevolking. Specifiek richten ze zich op educatie, gezondheid, buurtontwikkeling en versterking van vrouwen.Het is vooral deze versterking die vrouwen in Afrika missen. Hoewel de vrouwen het meeste werk doen (gezin, huishouden, het vee hoeden en op de markt producten verkopen), durven ze zelf niet te ondernemen. Ze vrezen dat het tekort aan scholing of vooroordelen hun zal inperken. Bovendien hebben sommigen de angst dat er bepaalde seksuele gunsten worden verlangd. Het zijn deze misconcepties die de workshops van Kicheche wegwerken. “Ik, als geëmancipeerde westerse vrouw, kan daar andere vrouwen versterken en hun eigen waarde doen inzien”, stelt Elisa Dumon Zo leren ze hoe ze een cv maken, een mail versturen naar een mogelijke werkgever en ambachtelijke producten maken. Het belangrijkste wat ze er leren is om te geloven in hun eigen kracht, capaciteit en kwaliteit, losstaand van hun lichaam.Zeker in tijden van corona, die toeristisch gedreven landen zwaar raken, is het belangrijk dat de lokale gemeenschappen hun creativiteit durven gebruiken. Ze zullen zo nieuwe mogelijkheden ontdekken om hun brood mee te verdienen. De vrouw speelt hierin een enorme rol. Zij zal haar wijsheid en kracht kunnen doorgeven aan haar kinderen. Foto: Masai-vrouwen bij een workshop 'women empowerment' in Kenia.