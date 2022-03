Confederatie Bouw Limburg en PXL STEM Academy organiseren vakantiekamp Bouwrakker voor jongeren

Chris Slaets, gedelegeerd bestuurder – directeur Confederatie Bouw Limburg: “Wie het nieuws volgt, hoort wel vaker dat er een zorgwekkend tekort is aan geschikte arbeidskrachten in de bouwsector. In Limburg trekken meerdere bouwbedrijven aan de alarmbel door de enorme schaarste op de arbeidsmarkt. Om dit gat in de markt te vullen zullen we de nieuwe generatie opnieuw moeten inspireren met een passie voor de bouwberoepen. De bouw is niet langer enkel de sector van baksteen, cement en hard labeur. De bouwsector is vandaag koploper als het gaat over implementatie van nieuwe technologieën. En dat maakt de sector niet alleen bijzonder boeiend, maar ook toekomstproof en een grote jobprovider. Daarom slaan Confederatie Bouw Limburg en PXL STEM Academy de handen in elkaar voor het vakantiekamp: Bouwrakker.” “In de komende schoolvakanties kunnen kinderen van 7 tot 14 jaar bij ons terecht om de verschillende facetten van de bouwsector te leren kennen. We hebben leuke activiteiten voorzien voor de kinderen zoals metselen, een drone besturen, figuurzagen voor de jongsten, een windgenerator bouwen voor kinderen van 10 tot 12 en een torenkraan uit hout bouwen voor de oudste kinderen. Ze leren zelfs werken met een echte snelopbouwkraan. Bij de PXL STEM Academy willen we kinderen in contact brengen met een breed scala van vaardigheden en interessegebieden. We proberen ook om beroepen die tegenwoordig minder populair zijn, extra in de kijker te zetten. De samenwerking met Confederatie Bouw Limburg is voor ons een uitgelezen kans om kinderen en jongeren warm te maken voor de bouwsector”, zegt Mieke Vanormelingen, coördinator PXL STEM Academy. “We willen dat zaadje al heel vroeg planten, en de kinderen op een speelse manier laten kennismaken met de diversiteit van de bouw zodat ze een enthousiaste studiekeuze kunnen maken. Kinderen en jongeren hun talenten laten ontdekken gebeurt niet enkel op de schoolbanken. Tijdens de schoolvakanties kunnen ze actief aan de slag bij de PXL STEM Academy om te proeven van de bouwsector”, zegt Ben Lambrechts, algemeen directeur Hogeschool PXL. “Tijdens onze kampen steken ze de handen uit de mouwen om te leren hoe ze een muur moeten metselen, hoe ze kunnen vloeren en hoe ze klinkers aan kunnen leggen. Daarnaast kijken we ook hoe recente technologieën gebruikt worden in de bouw: zo kunnen deelnemers zelf in een bouwkraan simulator zitten en leren ze hoe je met een drone vliegt", vertelt Mieke Vanormelingen.Chris Slaets: “Kinderen zijn van nature heel nieuwsgierig en stellen daarom veel vragen waar we niet altijd het antwoord op weten: hoe bouw ik een muur? Hoe werkt een (bouw)kraan? Waar komt de elektriciteit van ons stopcontact vandaan? Tijdens het Bouwrakkers kamp aan de PXL STEM Academy krijgen de deelnemers een antwoord op deze vragen door actief te proeven van de bouwsector. Deze samenwerking met PXL STEM Academy was voor ons een uitgelezen kans om een nieuwe generatie warm te maken voor onze sector.”