Ploeg Mystic kraakt de code van De Doos van Pandora binnen de tijd

Twee jaar geleden had KWB Kwaadmechelen het escape-evenement in kannen en kruiken tot de week zelf toch corona roet in het eten gooide. Eind februari was het dan toch zo ver: de dozen van Pandora werden in de grote zaal van de Zille uitgestald. Afgeschermd door een scherm werden de 3 dozen aan het podium gezet met de nodige belichting om alles spannend te maken. De rest van de zaal werd ingekleed als café met wat kaart- en gezelschapspelen.Elf teams van 3 tot 5 personen schreven zich in om het tegen elkaar op te nemen in 4 shiften. Bij de start van de klok gingen de deelnemers aan de slag met de denkpuzzels op de doos om het eerste slot open te krijgen. Daarna moesten er nog 8 sloten gekraakt worden om de eindproef af te leggen. Tien ploegen haalden het niet binnen het uur, maar kregen de kans om ijverig verder te doen en zo vonden alsnog haast alle ploegen het eindresultaat. Mystic, de ploeg van Genebos, was de enige ploeg die nog enkele minuten op de teller staan had toen ze de oplossing vonden.Iedereen was vragende partij om een vervolg op de Doos van Pandora na deze geslaagde en gezellige avond. Het deed de KWB-ploeg ook deugd om na zo’n lange tijd nog eens een evenement in elkaar te steken.