Fietsbieb Ham schenkt 45 kinderfietsjes aan goede doel

Na 4 jaar bestaan staat de winkel van Fietsbieb Ham overvol met fietsjes waaruit de kinderen kunnen kiezen. En dit allemaal dankzij de vele schenkingen die ze krijgen. Toen de oproep voor een inzameling voor het goede doel van Fietsbieb Sint-Truiden binnenkwam, gingen de vrijwilligers er graag op in. Er werd een selectie gemaakt in het grote aanbod en zo’n 45 oudere modellen die nooit of niet vaak werden uitgeleend werden aan de kant gezet. Dinsdag arriveerden de Fietsbieb-herstellers van Sint-Truiden met een camionette om ze op te pikken. Ze maakten van de gelegenheid gebruik om ook de winkel en het atelier van Fietsbieb Ham te bezichtigen en ervaringen uit te delen.De fietsjes werden afgeleverd aan Paxx Global Cycling. Met de container zorgen zij ervoor dat ze een derde leven krijgen in Gambia en andere delen van de wereld waar ze actief zijn.