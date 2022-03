Belgisch bedrijf bouwt “ zo snel mogelijk” lng-terminal in Duitsland

De Belgische onderneming Tree Energy Solution (TES) gaat in de Duitse kuststad Wilhelmshaven “zo snel mogelijk” een terminal voor lng (of vloeibaar aardgas) bouwen. Die moet bijdragen aan de Duitse plannen om minder afhankelijk te worden van Russisch gas. Dat schrijft de Duitse krant Handelsblatt woensdag.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz kondigde zondag in het Duitse parlement nog de snelle bouw aan van twee lng-terminals in Duitsland. Hij noemde ook Brunsbüttel en Wilhelmshaven als locaties.

De terminal in Wilhelmshaven zal worden gebouwd door TES, dat wordt gesteund door de Belgische investeerdersgroep AtlasInvest, zo zegt de operationeel directeur van TES, Otto Waterlander, in de krant.

TES bouwt in Wilhelmshaven al een waterstoffabriek, en de Duitse regering zou gevraagd hebben om daar een lng-terminal in te integreren. De terminal zou binnen drie jaar operationeel moeten zijn en zou in de eerste jaren tot 30 miljard kubieke meter aardgas kunnen verwerken. Ter vergelijking: in 2020 werd in Duitsland 87 miljard kubieke meter aardgas verbruikt.