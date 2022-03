Novak Djokovic schuift coach aan de kant: “Ik ben dankbaar voor zijn vriendschap en toewijding de voorbije 15 jaar”

De samenwerking zou reeds sinds de ATP Finals van eind vorig jaar in Turijn beëindigd zijn. Sinds 2006 stond Vajda bijna altijd aan zijn zijde. Enkel in 2017 werd er een pauze ingelast, in een jaar waarin de Serviër op en naast de courts met heel wat problemen af te rekenen kreeg. Een jaar later vonden ze elkaar reeds terug. Nog eens een jaar later werd voormalig toptennisser Goran Ivanisevic aan de technische staf toegevoegd.

“Marian was er altijd bij tijdens de belangrijkste momenten in mijn carrière en samen hebben we ongelooflijke dingen bereikt”, klinkt het in een mededeling. “Ik ben dan ook dankbaar voor zijn vriendschap en toewijding de voorbije 15 jaar. Wat mij betreft, zal hij altijd familie blijven.”

© REUTERS

Tot nu toe is 2022 een jaar in mineur voor Djokovic, die zich niet liet vaccineren tegen het coronavirus en daardoor in januari niet kon deelnemen aan de Australian Open. Vorige week maakte hij zijn rentree met een kwartfinaleplaats in Dubai, maar intussen speelde hij zijn leidersplaats op de wereldranking kwijt aan de Rus Daniil Medvedev. Zijn programma voor de komende weken en maanden is nog onduidelijk.