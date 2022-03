Amateuristische selfie, of slimme communicatiestrategie? President Zelenski voert de bovenhand in propagandaoorlog

Hij filmt zichzelf in de straten van Kiev, terwijl hij het volk toespreekt. Vrijwel elke dag post de Oekraïense president Volodimir Zelenski (44) een videoboodschap op het internet. Schijnbaar amateuristisch als selfie, maar in werkelijkheid weldoordacht. In het openbaar ook, en niet vanuit een schuilkelder. Of hoe Zelenski de (sociale) media bespeelt in wat ook een propagandaoorlog met Rusland is.